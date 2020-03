Assunzioni in Croce Rossa: si cercano medici e infermieri per l’emergenza Coronavirus

Posti di lavoro per medici e infermieri per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: profili, requisiti, sedi di lavoro e come candidarsi

La Croce Rossa Italiana è alla ricerca di personale sanitario per gestire l’emergenza Coronavirus e fronteggiare il diffondersi dell’epidemia. Le ricerche in corso riguardano Infermieri e Medici, con varie specializzazioni, che svolgeranno attività di assistenza sanitaria, vigilanza sanitaria, profilassi e prevenzione. I posti di lavoro in Croce Rossa sono principalmente in Lombardia, Veneto e Lazio, ma sono coinvolte città appartenenti anche ad altre regioni. Di seguito segnaliamo quali sono i profili ricercati e come fare per candidarsi in Croce Rossa Italiana.

Croce Rossa Italiana: chi è e cosa fa

L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) è un soggetto di diritto privato ad interesse pubblico, posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, che ha come scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. L’Associazione della Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Quali sono i profili ricercati e i requisiti richiesti

Questi i profili ricercati con relativi requisiti di posizione:

Infermiere per USMAF – SASN – Aeroporto Milano Malpensa e Trieste

Principali attività e responsabilità del ruolo:

Assistenza di tipo infermieristico

Attività di vigilanza sanitaria, profilassi e prevenzione in sede transfrontaliera e sul territorio nazionale ed ogni altro adempimento in relazione al Regolamento Sanitario Internazionale;

Supporto alle attività di assistenza sanitaria, in particolar modo in favore delle persone migranti e/o in transito e del personale navigante;

Facilitare l’assistenza sanitaria e il supporto alle persone durante gli sbarchi aeroportuali nell’ambito dei controlli effettuati per l’emergenza Coronavirus, nonchè per i migranti nell’ambito delle attività relative agli sbarchi.

Requisiti richiesti

Laurea triennale e/o magistrale in Scienze Infermieristiche ;

Preferenziale attestato corso RSP (Reparto Sanità Pubblica) e/o aver prestato servizio per RSP o USMAF-SASN;

Iscrizione all’albo professionale pluriennale.

Infermiere Emergenza Territoriale COVID-19 – Biocontenimento Lazio

Principali attività e responsabilità del ruolo:

Assistenza generale di tipo infermieristico in favore del paziente sospetto per patologia Covid-19 correlata;

Applicazione dei principi di biocontenimento come previsto dai protocolli di servizio;

Raccolta dell’anamnesi infermieristica e valutazione e gestione dei bisogni assistenziali della persona;

Assistenza sanitaria generica ed interventi di pronto soccorso in favore della popolazione, con particolare riferimento a quella considerata sospetta per patologia Covid-19 correlata;

Supporto ad eventuali indagini epidemiologiche sul campo;

Valutazione di azioni e strategie sanitarie;

Rispetto dei principi etico-professionali a tutela della salute dei pazienti e della dignità della professione;

Collaborazione con lo staff nella raccolta, inserimento (data entry) e analisi dei dati ed eventuale elaborazione di report periodici;

Medico Croce Rossa per USMAF – SASN – Bergamo, Roma, Venezia, Ravenna e La Spezia

Principali attività e responsabilità del ruolo:

Attività di vigilanza sanitaria, profilassi e prevenzione in sede transfrontaliera e sul territorio nazionale ed ogni altro adempimento in relazione al Regolamento Sanitario Internazionale;

Assistenza sanitaria generica ed interventi di pronto soccorso sanitario in favore della popolazione, con particolare riferimento a quella a rischio o in caso di situazioni di emergenza nazionale;

Attivazione di indagini epidemiologiche sul campo;

Supporto alle attività di assistenza sanitaria, in particolar modo in favore delle persone migranti e/o in transito e del personale navigante;

Facilitare l’assistenza sanitaria e il supporto alle persone migranti nell’ambito delle attività relative agli sbarchi.

Requisiti richiesti:

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;

Preferenziale specializzazione in igiene, infettivologia, dermatologia o malattie dell’apparato respiratorio;

Preferenziale attestato corso RSP (Reparto Sanità Pubblica) e/o aver prestato servizio per RSP o USMAF-SASN;

Iscrizione all’albo professionale Pluriennale.

Medico Anestesista Lombardia – in Convenzione Protezione Civile

La risorsa si occuperà dell’attività di trasporto sanitario di pazienti inter-ospedalieri.

Requisiti richiesti:

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Anestesia e Rianimazione o Medicina di Urgenza/Emergenza;

Preferenziale attestato corso RSP (Reparto Sanità Pubblica);

Iscrizione all’albo professionale Pluriennale

Altre ricerche in corso in Croce Rossa Italiana

Croce Rossa ha poi altre ricerche in corso per personale impiegatizio da inserire nella sede di Roma:

Officer Area Legale Roma

Senior Officer Contabilità e Tesoreria Roma

Responsabile Tecnico e R.U.P. Roma

Officer Contabilità e Tesoreria Roma

Come candidarsi per lavorare in Croce Rossa

Candidarsi ad una delle posizioni aperte in Croce Rossa è molto semplice. Basta collegarsi alla pagina CRI Lavora con noi, dove trovi l’elenco delle offerte di lavoro, compilare il form di candidatura e allegare anche il tuo Curriculum Vitae.

Se sei alla ricerca di un lavoro nel settore sanitario, ecco le opportunità disponibili su Euspert: offerte lavoro personale sanitario in tutta Italia.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Metodo Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia! Metodo Lavorare Sempre .