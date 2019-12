Assicurazioni auto online: attenti alle truffe. Ecco i siti falsi da cui stare lontani

L'Ivass ha reso noti i 12 siti falsi di assicurazioni auto online. Fate attenzione a non cadere in truffe di vario genere

Attenti ad alcune assicurazioni online, potrebbero truffarvi. L’Ivass ha reso noti alcuni siti di assicurazioni online falsi, che hanno già truffato un sacco di automobilisti. Il consiglio resta quello di essere molto prudenti e di affidarsi solo a siti riconosciuti e verificati, in quanto molti potrebbero approfittarne per incassare denaro e non assicurare affatto il vostro veicolo.

Attenti alle assicurazioni auto online false

Il problema delle assicurazioni auto false online sta aumentando sempre di più, interessando molti automobilisti. Sono in tanti a preferire le assicurazioni sul web, perché oltre a fornire un servizio 24h su 24, sono più vantaggiose e permettono di risparmiare rispetto alle tradizionali assicurazioni. Tuttavia, c’è il reale e concreto rischio che organizzazioni criminali possano approfittarne per truffare gli automobilisti, incassando denaro e non assicurando il veicolo in questione. Così l’automobilista ignaro di tutto, si trova a pagare per non ricevere alcun servizio assicurativo. Per questo motivo, il consiglio resta quello di prestare molta attenzione quando vi avvicinate ad assicurazioni online. Affidatevi solo ed esclusivamente a siti ben verificati, noti e conosciuti, sia per la comparazione di assicurazioni sia per l’acquisto diretto. Inoltre attenzione anche ai siti, in quanto molti di quelli falsi, sono simili a siti verificati, dunque siate prudenti ed attenti in ogni singola fase.

Le tante truffe che girano sul web

L’Ivass, ossia l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha recentemente segnalato e resi noti ben 12 siti di false assicurazioni auto online. Si tratta di veri e propri siti irregolari, che già hanno truffato un sacco di gente. Le polizze assicurative distribuite agli automobilisti attraverso questi siti, sono false ed assolutamente irregolari. Il cliente che si affida a tali siti, si troverà a pagare senza avere la copertura assicurativa prevista. Vediamo la lista di questi siti irregolari da cui è meglio stare alla larga. Il mondo del web è talmente vasto ed aperto a tutti, che non è una novità cadere in truffe o brutti giri d’affari.

I falsi siti sulle assicurazioni auto online

Vediamo i 12 siti internet irregolari che sono stati recentemente segnalati dall’Ivass.

www.assicuralatemporanea.com il primo sito che viene segnalato è proprio questo, che promette il 20% di sconto a tutti i nuovi clienti, oltre ad avere furto ed incendio compresi per 1 anno intero;

La lista dei siti irregolari continua

www.brokerassicurazioni.net si tratta di un sito che si presenta come un broker assicurativo in collaborazione con un altro sito www.feniceassicura.it anch’esso irregolare ed al momento non più disponibile;

Prestare attenzione prima di effettuare pagamenti ed affidarsi ad assicurazioni auto online non costa nulla e può salvarvi da varie tipologie di truffa.