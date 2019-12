Arval lavora con noi 2020, posizioni aperte e come candidarsi

Arval cerca impiegati contabilità, assistenza clienti e commerciali in diverse città. Disponibili anche molti stage per giovani neolaureati. Ecco tutte le opportunità e come candidarsi

Lavorare in Arval significa entrare nel settore dell’automotive. L’azienda del Gruppo bancario BNP Paribas è infatti leader nel settore noleggio a lungo termine. Presente in Italia con diverse filiali e sede a Milano, ricerca periodicamente personale impiegatizio e commerciale principalmente a Milano, Firenze e Roma. Andiamo a vedere quali sono le posizioni aperte e come candidarsi, oltre a fornire qualche informazione su Arval.

Profilo aziendale di Arval

Arval è una azienda fondata nel 1989 e interamente di proprietà di BNP Paribas. E’ specializzata nel noleggio di flotte aziendali a lungo termine per professionisti, PMI e grandi imprese internazionali. Offre soluzioni per ottimizzare la mobilità dei loro collaboratori, esternalizzando i rischi associati alla gestione della flotta.

Arval è presente in 29 paesi con oltre 6.500 dipendenti con una flotta totale noleggiata che raggiunge i 1.103.835 veicoli in tutto il mondo (dati al dicembre 2017 – fonte sito Arval). In Italia Arval è presente dal 1995, gestisce oltre 185.000 veicoli a livello nazionale e più di 30.000 aziende clienti ed è ormai il leader nel mercato italiano nel settore del noleggio a lungo termine e gestione di flotte aziendali. I punti di forza che hanno segnato il successo e che ne garantiscono il suo sviluppo sono un’eccellente qualità del servizio e una struttura commerciale che pone il Cliente al centro.

Offerte di lavoro Arval

Ecco le offerte di lavoro che troviamo ad oggi in Arval:

Addetto contabilità clienti Firenze

La risorsa si occuperà di garantire la corretta contabilizzazione degli incassi dai Clienti anche per il tramite di Società di Factoring (con le quali deve curare i rapporti operativi). Richiesta una laurea in economia e una breve esperienza in ruoli analoghi.

Inside Sales Retail Milano

La risorsa gestirà il processo di consulenza e di vendita, dalla gestione del lead alla definizione del contratto con il cliente finale (piccole, medie imprese e clienti privati). L’offerta è rivolta a è laureati preferibilmente in materie economiche con una esperienza pregressa nell’ambito di società di servizi. Il professionista ha una laurea in ambito economico/umanistico ed almeno 3/5 anni di esperienza in società di consulenza o in contesti aziendali modernamente strutturati.

Learning & Development Firenze e Milano

La figura fungerà da ruolo di esperto di promozione dello sviluppo delle competenze della popolazione aziendale, definirà ed implementerà un piano strategico di formazione coerente con le strategie aziendali, le priorità di business e le esigenze di crescita professionale dei collaboratori.

Account Receivable Specialist Firenze

La risorsa si occuperà di gestire ed effettuare rilevazioni passive ed attive di contabilità generale e adempimenti in materia civile e fiscale garantendo l’integrità delle informazioni inserite nel sistema amministrativo contabile per l’area di competenza, nel rispetto delle norme in materia contabile, fiscale e delle procedure. Il candidato ideale possiede una laurea in economia o un diploma di ragioneria, ha maturato una breve esperienza nella contabilità fornitori.

Sales Account Firenze

La risorsa si occuperà di gestire le relazioni con i Partner e di gestire il proprio portafoglio clienti e il network per raggiungere gli obiettivi aziendali. Il candidato ideale è un laureato, preferibilmente in materie economiche, che ha maturato anche una breve esperienza nella vendita di servizi alle imprese.

Fleet Service Specialist Milano

La risorsa, inserita all’interno della Divisone Mid Term Rental supporterà il team di riferimento nella gestione dei veicoli in flotta. Il candidato ideale è laureato e ha maturato un’esperienza analoga nel settore automotive, possiede capacità organizzative e di problem solving e ha conoscenza del prodotto auto da un punto di vista tecnico/meccanico. Indispensabile la dimestichezza con i principali strumenti informatici.

Delivery Specialist Verona

La risorsa si occuperà delle attività legate alla consegna e al ritiro dei veicoli ed interfacciandosi quotidianamente con la forza vendite. Il candidato ideale ha maturato una breve esperienza in ruoli amministrativi all’interno di contesti organizzativi strutturati.

Accounting Specialist Firenze

La risorsa si occuperà della tenuta della contabilità clienti e fornitori. Il candidato ideale possiede una laurea magistrale in Finanza/Accounting ed ha maturato una breve esperienza analoga in contesti strutturati.

Offerte di stage Arval

Ecco le offerte di stage che troviamo ad oggi in Arval. Questi solitamente prevedono una contratto full-time di 6 mesi, con un rimborso spese mensile.

Sourcing Support Milano

La risorsa si occuperà di garantire il supporto alla Direzione Procurement nella gestione dei rapporti con i fornitori e nel garantire il rispetto dei processi di Sourcing coerentemente con le direttive dettate da Corporate. Lo stage è rivolto a giovani neolaureati in economia con capacità di analisi e pianificazione, conoscenze economiche ed amministrative e una buona conoscenza della lingua inglese.

Industrial Direction Training Support Firenze

La risorsa si occuperà di progettare i percorsi di evoluzione delle risorse e i relativi materiali; mappare i documenti di divulgazione esistenti e renderli coerenti; preparare e allineare i contenuti dei documenti operativi ai materiali di formazione; verificare i fabbisogni di nuovi documenti operativi da rendere disponibili per la Direzione; rendere disponibili pillole di formazione attraverso il miglior supporto di diffusione e mettere a disposizione i documenti sugli strumenti aziendali (Echonet).

Sales Support Firenze, Roma, Milano

La risorsa collaborerà con il team di riferimento fornendo supporto amministrativo e consulenziale alla forza vendite con l’obiettivo di garantire al Clienti le soluzioni richieste. Lo stage è rivolto a giovani neolaureati interessati ad inserirsi in un contesto organizzativo strutturato e di respiro internazionale.

Sales Consultant Milano

La risorsa lavorerà all’interno del team dedicato al Retail supportando l’intero processo di acquisizione di nuovi clienti. Lo stage è rivolto a giovani neolaureati preferibilmente in materie economiche con buone doti comunicative e relazionali.

Business Support Milano

La risorsa imparerà a comprendere le modalità di una gestione efficace della Clientela fornendo supporto amministrativo e commerciale al team di riferimento in attività legate all’agevolazione dei processi di vendita e all’implementazione dei servizi erogati. Lo stage è rivolto a giovani neolaureati.

Permanent Control & Operational Risks Milano

La risorsa si occuperà della mappatura dei processi, dei rischi operativi e dei relativi controlli; rilevamento e gestione di eventuali incidenti operativi; definizione dei Piani di Controllo e monitoraggio e rendicontazione delle attività di controllo permanente. Lo stage è rivolto a giovani neolaureati in Ingegneria Gestionale o in materie Economiche con buone doti relazionali ed in grado di interfacciarsi efficacemente con interlocutori strutturati.

Credit Analyst Milano

La risorsa si occuperà della raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione del credito, del supporto ai colleghi della forza commerciale in materia economica e all’ufficio collection per la quantificazione del rischio su Clienti. Lo stage è rivolto a giovani neolaureati in materie Economiche o Statistiche.

Digital Support Milano

La risorsa lavorerà all’interno del team dedicato allo sviluppo delle nuove strategie digitali aziendali. Lo stage è rivolto a giovani neolaureati in Economia, Ingegneria Gestionale, Comunicazione o Digital-Web.

Network Support Firenze

La risorsa sarà inserita nel team dedicato alla consegna e al ritiro dei veicoli e lavorerà quotidianamente a stretto contatto con la forza vendite. Lo stage è rivolto a giovani neolaureati in ingegneria gestionale o economia.

Back Office – Gestione Accessi Firenze

La risorsa si occuperà delle attività legate alla profilazione degli utenti e censimento degli accessi. Lo stage è rivolto a giovani neolaureati in possesso di doti organizzative e interesse a lavorare in una azienda dinamica e strutturata.

Opinioni sul lavoro in Arval

Abbiamo raccolto alcune testimonianze di dipendenti ed ex dipendenti dell’azienda che ci hanno raccontato la loro esperienza di lavoro:

“Formazione e supporto continuo”. Grazia G., impiegata in ambito amministrativo, ci parla di un ambiente formativo: “Mi occupo di supporto amministrativo per la gestione dei rimborsi assicurativi, insieme ad un team di altre 10 risorse. Ricevo una formazione costante sulla mia attività in ambito assicurativo e supporto dai colleghi senior. Risulta a volte complessa la valutazione delle liquidazioni ma, allo stesso tempo, è un lavoro stimolante. Col tempo, poi, ci si impratichisce e si ha la possibilità di studiare e visionare molti casi. E’ un lavoro che mi piace in una azienda che offre garanzie occupazionali”.

“Ambiente giovanile, stimolante e ben strutturato”. Marco F., impiegato in ambito Legal, ci racconta la sua esperienza: “Lavoro in Arval da un paio di anni, al mio arrivo ho trovato un ambiente molto giovanile, amichevole e smart. E’ una grande aziende, con varie filiali e volevo inserirmi in un ambiente strutturato, dove desidero proseguire la mia carriera. Le funzioni aziendali sono ben definite ma comunicano e collaborano continuamente, e questo è un aspetto che mi piace. Il lavoro in team è fondamentale, se non siete abituati..beh, è così che si lavora in Arval!”.

“Buon punto di partenza per l’area sales”. Francesco S. ha lavorato per un paio di anni nella funzione commerciale di Arval e ci dice: “Sono entrato in azienda con uno stage di 6 mesi in ambito supporto commerciale. Ho avuto qui le prima basi in materia e lo considero un buon punto di partenza per chi vuole intraprendere una carriera nell’Area Sales”.

Come candidarsi in Arval

Tutte le offerte di lavoro in Arval le trovi alla pagina web aziendale “Arval Lavora con Noi”. Per candidarti ad uno degli annunci presenti, è sufficiente effettuare la registrazione e potrai poi inoltrare il tuo curriculum vitae e compilare il form online di candidatura. L’azienda offre anche l’opportunità di inviare una candidatura spontanea in vista di future ricerche.