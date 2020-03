Scopri di cosa si occupa e chi può aprire un franchising nel settore sicurezza sul lavoro, con la lista delle più interessanti proposte disponibili.

Gli infortuni sul lavoro sono una triste realtà che accompagna quasi quotidianamente le cronache del mondo del lavoro, nonostante le rigide normative in merito. Le aziende sono infatti tenute a rispettare precise disposizioni e a mettere in atto tutti i provvedimenti per garantire la sicurezza su ogni luogo di lavoro. Spesso orientarsi tra normative e obblighi diventa complesso e le aziende hanno la necessità di rivolgersi ad un servizio di consulenza. Scopri quali sono gli ambiti di intervento e perché aprire un franchising nel settore della sicurezza sul lavoro potrebbe essere una buona idea.

Sicurezza sul lavoro: quali servizi è possibile offrire?

Quando si parla di servizi sulla sicurezza sul lavoro si intende una molteplicità di ambiti di intervento che si differenziano in base al settore di attività dell’azienda interessata. Le agenzie addette a questo settore si occupano quindi di attività anche molto diverse tra loro, che vanno dalla sicurezza antincendio a quella anti caduta, passando per la medicina del lavoro e la sicurezza alimentare.

I servizi offerti spaziano quindi dalla consulenza per l’adeguamento alle norme sul lavoro, ad interventi specifici relativi alle problematiche o al rispetto di norme in materia. Un altro ambito di intervento è inoltre quello che riguarda la formazione del personale, con corsi di ogni livello e di aggiornamento in caso di cambiamenti sulle normative.

Come avrai potuto capire da quanto ti ho detto fino a qui, gli ambiti di intervento sono davvero molto vari, così come diverse possono essere le professionalità impegnate nel settore della sicurezza. Vediamo quindi quali sono i requisiti richiesti per aprire un’attività di sicurezza sul lavoro in franchising.

Chi può aprire un’attività nel settore della sicurezza sul lavoro: i requisiti e i profili professionali

In linea generale non sono necessari requisiti specifici per aprire un’attività nel settore della sicurezza sul lavoro. Stiamo però parlando di un settore molto delicato sia per la materia trattata sia per la presenza di numerose norme in merito. Ne consegue che questa attività dovrebbe essere svolta preferibilmente da chi possiede una competenza specifica.

Tuttavia molti franchisor organizzano corsi di formazione specifici per i settori di attività, che consentono a chiunque di intraprendere una carriera nei servizi per la sicurezza del lavoro. Nel caso in cui si necessiti di figure specifiche (come ad esempio di un medico del lavoro), è sempre possibile avvalersi di collaborazioni esterne o di assumere personale specifico.

Alcuni franchisor richiedono competenze già acquisite o si rivolgono esclusivamente a professionisti già attivi in settori attigui a quello della sicurezza. Per le richieste specifiche ti invito a fare riferimento alla descrizione di ogni franchisor, che troverai nei paragrafi che seguono. Dove non specificato, è sempre possibile richiedere tutte le informazioni in merito al franchisor di tuo interesse.

Lo svolgimento dell’attività vera e propria non richiede invece particolari requisiti, se non quelli previsti per tutti gli spazi aperti al pubblico. Lo spazio dove intendi avviare la tua attività dovrà quindi essere in regola con la normativa prevista dall’azienda sanitaria locale per le attività commerciali aperte al pubblico.

Per quanto riguarda invece le dimensioni dello spazio commerciale, tieni presente che di solito un ufficio anche di piccole dimensioni potrebbe essere sufficiente per questo tipo di attività.

Le 5 migliori proposte di franchising nel settore della sicurezza sul lavoro

Ho scelto per te alcune tra le più interessanti proposte di affiliazione nel settore della sicurezza sul lavoro. I marchi si distinguono tra loro per tipologia di sevizi offerti e per gli investimenti richiesti. Scopri quello che più si addice alle tue preferenze e competenze. Per ulteriori informazioni specifiche ti consiglio di rivolgerti direttamente ai franchisor.

Tabella riassuntiva migliori franchisor

Marchio Investimento Vantaggi e caratteristiche For.Sic a partire da 0 euro formazione, materiale pubblicitario e zona esclusiva HS Point da 1.500 euro a 16.000 euro avvio rapido dell’attività Sicurys 19.800 euro supporto completo in fase iniziale Sicurform variabile diverse possibilità di affiliazione SicurNet variabile affiancamento di personale tecnico

For.Sic.

For.Sic. Formazione e Sicurezza è un marchio presente da più di dieci anni nel settore della sicurezza sul lavoro. Si occupa del controllo della sicurezza, di corsi di formazione e fornisce inoltre consulenza in merito alla sicurezza alimentare, tramite le procedure di autocontrollo degli alimenti. L’affiliazione in franchising è pensata per professionisti già operativi che intendono ampliare la gamma della propria offerta, tramite l’apertura di un corner dedicato, in studi già operativi. Prevede diversi programmi di affiliazione.

Investimento iniziale: a partire da 0 euro, a seconda del programma di affiliazione

Dimensioni spazio commerciale: da pochi metri (in un ufficio o studio già esistente)

Vantaggi: corsi di formazione, materiale pubblicitario e di comunicazione, possibilità di esclusiva di zona

HS Point

Health and Safety Point è il franchising dedicato alla sicurezza sul lavoro per le imprese. Offre consulenze per diversi aspetti che riguardano la sicurezza, incluso tutto ciò che riguarda i sistemi antincendio, anti caduta, la valutazione del rischio e la medicina del lavoro. L’affiliazione consente di aprire in tempi rapidi la propria agenzia di sicurezza sul lavoro in franchising, con strategie consolidate e supporto anche per le strategie di marketing e di comunicazione della nuova agenzia.

Investimento iniziale: da 1.500 euro a 16.000 euro (variabile a seconda della tipologia di affiliazione)

Dimensioni spazio commerciale: qualsiasi, anche spazi di piccole dimensioni

Vantaggi: avvio rapido dell’attività, investimento contenuto, strategie di marketing consolidate

Sicurys

Sicurys è un marchio attivo nei settori della sicurezza del lavoro, della medicina e della formazione. Unisce diverse competenze per fornire un servizio completo ad aziende ed enti pubblici e privati. Offre la possibilità di effettuare interventi e consulenze sia nella propria sede sia in quelle dei clienti. L’affiliazione in franchising offre la possibilità di usufruire di un’assistenza completa in fase iniziale, del programma di formazione, di materiali pubblicitari e di comunicazione. È possibile richiedere l’esclusiva di zona e prendere parte agli eventi di comunicazione organizzati dalla sede centrale.

Investimento iniziale: 19.800 euro

Dimensioni spazio commerciale: da 50 mq

Vantaggi: supporto completo nella fase iniziale, possibilità di esclusiva territoriale, materiale di comunicazione anche per corsi di formazione

Gruppo Sicurform

Sicurform offre ai propri clienti una consulenza unica per tutti gli ambiti di sicurezza, con interventi anche su sedi diverse e la possibilità di corsi aziendali presso tutte le sedi. L’affiliazione in franchising consente un rapido avvio dell’attività secondo un modello consolidato, con la possibilità di richiedere l’apertura di un’agenzia chiavi in mano e l’esclusiva di zona. Strategie di marketing e di comunicazione completano l’offerta per gli affiliati.

Investimento iniziale: variabile a seconda del livello di agenzia

Dimensioni spazio commerciale: nessuna dimensione minima richiesta

Vantaggi: diverse possibilità di affiliazione; possibilità di esclusiva di zona e di progettazione dell’agenzia chiavi in mano

SicurNet

SicurNet è un marchio che coniuga la sicurezza sui luoghi di lavoro a quella degli spazi condivisi in generale. Offre servizi nell’ambito del controllo dei servizi di manutenzione, della sicurezza condominiale e propone inoltre una selezione di prodotti dedicati alla sicurezza di spazi pubblici e privati. L’affiliazione in franchising si rivolge a chiunque sia interessato al settore e consente di ampliare le conoscenze tramite corsi di formazione dedicati; accetta quindi proposte sia da aziende già operanti nel settore sia da nuovi professionisti.

Investimento iniziale: variabile a seconda della formula di affiliazione concordata

Dimensioni spazio commerciale: nessun requisito richiesto

Vantaggi: corsi di formazione, possibile affiancamento di personale tecnico, possibilità di esclusiva di zona

Quelle che ti ho appena descritto sono solo alcune delle idee che potresti considerare se vuoi aprire una nuova attività in franchising.