Anas lavora con noi: posizioni aperte, opinioni e come candidarsi

L’industria italiana è dominata da PMI, ovvero piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto socio economico del nostro Paese. Non mancano però anche realtà industriali importanti, che con la loro storia e il loro operato contribuiscono allo sviluppo del tessuto economico italiano. Una di queste realtà è proprio ANAS, oggi società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che si occupa della gestione delle strade e autostrade di proprietà dello Stato. L’azienda, che impiega 6mila risorse, offre opportunità di lavoro a Roma negli uffici della sede centrale ma anche su tutta la rete autostradale di competenza per tecnici, ingegneri ed operatori stradali. La ricerca di personale avviene tramite selezione pubblica. Di seguito trovi alcuni informazioni sull’azienda, le posizioni aperte al momento e come candidarti.

Profilo aziendale di Anas

L’ANAS – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade è la società per azioni italiana che gestisce la rete stradale ed autostradale italiana. Anas è soggetta alla vigilanza tecnica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, da gennaio 2018 l’intera partecipazione Anas è stata trasferita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) a FS Italiane. L’azienda si occupa della progettazione, costruzione e alla successiva manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade; gestisce la viabilità e la sicurezza stradale lungo l’intera rete di strade statali e autostrade in gestione diretta ed in coordinamento con gli altri enti coinvolti. In termini numerici, Anas conta oltre 6mila risorse, di cui gran parte cantonieri, ingegneri e architetti, 38 sedi aziendali su tutto il territorio italiano, vanta un patrimonio di oltre 29mila km di strade e autostrade e dispone di un piano di investimenti da 33 miliardi per il prossimo quinquennio.

Lavorare in Anas

In Anas viene selezionato personale altamente qualificato da inserire nei reparti tecnici (formati principalmente da ingegneri, architetti e geometri), in tutti gli uffici che garantiscono il buon funzionamento dell’azienda e presidi sulla rete stradale per garantire la viabilità e la sicurezza lungo le nostre arterie. L’azienda seleziona prevalentemente personale giovane, con un brillante curriculum di studi, che una volta assunto segue un preciso percorso formativo tecnico e/o amministrativo, secondo la mansione assegnata. Anas S.p.A. procede al reclutamento di personale principalmente attraverso selezione pubblica e annunci che trovi sul career website dell’azienda.

Posizioni aperte

La prima ricerca che segnaliamo è quella dedicata agli operatori stagionali Anas da impiegare nelle Aree Compartimentali Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Sicilia, Sardegna, Campania, Veneto, Basilicata e Autostrada A2.

Operatore Specializzato – stagionale 2019/2020

Anas ricerca Operatori Specializzati per le esigenze connesse con la stagione invernale 2019/2020. La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività:

assicurare attività di sgombero neve, di manutenzione, cura e ripristino delle adeguate condizioni del manto stradale e delle pertinenze stradali

garantire la circolazione degli autoveicoli e la sicurezza degli utenti della strada durante la prossima stagione invernale.

Requisiti essenziali di ammissione alla selezione:

essere cittadino italiano, soggetto appartenente all’Unione Europea o extra-comunitario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

adeguata conoscenza della lingua italiana

possesso di patente di tipo C o categoria superiore abilitata alla guida di autocarri e mezzi operativi

aver assolto l’obbligo scolastico

possesso di idoneità fisica alle mansioni di operatore specializzato

La graduatoria degli idonei sarà redatta tenendo conto della comprovata esperienza maturata dal candidato alla guida degli automezzi con il ruolo di operatore specializzato (valutazione per titoli) e dell’esito delle seguenti prove d’esame:

prova tecnica scritta e colloquio tecnico/motivazionale sulle seguenti materie : conoscenza del contenuto dei Titoli I, II e V, Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16/12/1992, n.495.)

e sulle seguenti : conoscenza del contenuto dei Titoli I, II e V, Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16/12/1992, n.495.) prova pratica: per valutare la capacità dell’utilizzo del mezzo operativo sgombraneve e/o spargisale ANAS. (questa prova non sarà sostenuta dai candidati che, nel corso degli ultimi 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’annuncio, abbiano svolto la medesima attività lavorativa alle dipendenze di Anas spa).

L’inserimento avverrà con un contratto di lavoro a tempo determinato e full time. Si informa inoltre che la lista dei candidati idonei sarà utilizzata, a livello nazionale, per ricoprire ulteriori esigenze di tipo stagionale e per il medesimo profilo professionale.

La secondo ricerca in corso è per Anas International Enterprise, società del gruppo Anas che offre una gamma di servizi di ingegneria altamente qualificati nel campo delle infrastrutture stradali, ricerca un:

Controller a Roma

La risorsa si occuperà delle attività inerenti i processi di Pianificazione Controllo e Finanza per ciò che concerne la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, la pianificazione, il controllo e il reporting e la gestione e della contabilità generale; nelle attività utili alla corretta applicazione delle procedure relative alle attività aziendali assegnate; nelle attività di monitoraggio delle commesse estere, anche attraverso l’analisi degli scostamenti budget/consuntivo; nell’elaborazione di report direzionali e ad hoc nonché, ove richiesto, nelle attività proprie della Struttura Gestione Attività di Gara in fase di valutazione delle informazioni utili alla formulazione delle offerte economiche per prequalifiche e gare.

Requisiti richiesti:

Laurea in discipline economiche, finanziarie e scienze politiche o Laurea in Ingegneria Gestionale;

Pregressa esperienza di almeno 5 anni nell’ambito dei processi di amministrazione, finanza e controllo, in realtà di comprovata qualificazione professionale;

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;

Elevata conoscenza del pacchetto Office.

È gradita la conoscenza di una seconda lingua tra francese e spagnolo e delle logiche di funzionamento di almeno uno dei principali sistemi ERP con particolare i moduli di interesse per le attività di contabilità, pianificazione e finanza.

Opinioni sul lavoro in Anas

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Anas:

“Possibilità di fare carriera, ambiente di lavoro stimolante”. Così parla Bruno F., Ingegnere Civile neo assunto dopo un periodo di stage in azienda: “Lo stage in Anas è stato davvero formativo, ho potuto seguire sul campo un progetto davvero importante e ne ho visti sviluppare molti altri. I colleghi e il mio tutor mi hanno fornito un adeguato affiancamento e mi hanno fatto capire che c’è posto per chi ha talento e vuole fare carriera in azienda. Ora sono stato assunto e seguo un progetto in team con altri colleghi senior e junior. C’è sempre da imparare!”.

“Serietà e sicurezza prima di tutto”. Queste invece le parole di Giorgio L., attuale Capocantiere, che ci racconta: “Lavoro in Anas da quasi 10 anni e sono soddisfatto della mia scelta. Lavoro su progetti importanti e strategici. L’azienda, con grandi possibilità di investimenti, è sempre attenta alla sicurezza in cantiere e controlla con scrupolosità che le normative in materia vengano rispettate. Anche da questo si vede la serietà di una azienda”.

“Azienda seria”. Così Dario G., ex Operaio Anas, parla della sua esperienza: “Ho lavorato come operaio per diverse stagioni invernali, mi sono trovato bene con azienda e colleghi. Buono stipendio, pagamenti puntuali. E’ una azienda seria, la consiglio”.

Come candidarsi in Anas

Puoi consultare tutte le offerte di lavoro in Anas direttamente alla loro pagina aziendale. Se trovi un annuncio di tuo interesse e vuoi candidarti, è sufficiente effettuare la registrazione a portale e compilare il form online inserendo le seguenti informazioni: informativa privacy, dati anagrafici, dati personali, studi, esperienze lavorative, competenze ed eventuali altre informazioni. Poi quindi allegare il tuo Curriculum Vitae, la foto e altri documenti se necessari / richiesti. In alternativa, puoi anche inviare una candidatura spontanea compilando sempre l’apposito form online.

