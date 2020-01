Amplifon lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Amplifon cerca Tecnici audioprotesisti e Responsabili relazione clienti in tutta Italia. Queste e tutte le altre posizioni aperte in sede e nei punti vendita e come candidarsi

Ti piacerebbe lavorare in una multinazionale italiana che ha una crescita costate e offre interessanti opportunità di lavoro? Stiamo parlando di Amplifon, avrai sicuramente visto un suo spot in TV o ci potrebbe essere uno dei suoi numerosi punti vendita proprio nella tua città! Amplifon è una multinazionale italiana operante nel campo della diagnosi, applicazione e commercializzazione di soluzioni uditive. L’azienda è in costante crescita e ricerca periodicamente personale da inserire nelle filiali in tutta Italia. Se invece cerchi un lavoro a Milano, è proprio nel capoluogo lombardo che Amplifon ha sede. Andiamo a conoscere quali sono i profili ricercati, oltre a fornire alcune informazioni sull’azienda stessa, molto attenta e preparata nell’attività di ricerca e selezione del personale.

Profilo aziendale di Amplifon

Amplifon, fondata a Milano nel 1950, è una società italiana multinazionale che nel tempo è diventata leader di mercato delle protesi acustiche. Grazie alla continua ricerca in campo audioprotesico e agli approfondimenti in ambito audiologico, otorinolaringoiatrico e foniatrico l’azienda è in grado di fornire ai clienti una formula eccellente, che è la combinazione di distribuzione, applicazione e personalizzazione delle soluzioni acustiche.

In Italia, il gruppo Amplifon è operativo con una rete di oltre 550 centri e più di 3.000 Amplifon point, punti di assistenza. Ma è anche presente in ben 21 Paesi del mondo e in tutti e 5 i continenti, con oltre 10.000 punti vendita e circa 14.000 dipendenti e collaboratori.

Il metodo applicativo utilizzato ha garantito l’eccellenza del servizio e ha permesso ad Amplifon di conseguire la certificazione di qualità del British Standard Institution, uno dei principali enti certificatori, per l’adattamento e la personalizzazione delle soluzioni acustiche. Dal 1996 Amplifon detiene la certificazione di qualità ISO 9000 (aggiornata ora alla recente ISO 9001: 2000) per cui disegno, produzione, commercializzazione, fornitura e riparazione degli apparecchi acustici rispettano le norme europee vigenti specifiche per i dispositivi medicali (come la EN 46002) e per l’apposizione del marchio CE.

Lavorare in Amplifon

Studenti, neodiplomati o professionisti: in Amplifon c’è posto per ognuno di questi profili. Per chi sta frequentando un Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche, l’azienda offre l’opportunità di mettersi subito alla prova nei negozi Amplifon con i programmi di tirocinio universitario. Questo corso di studi, così come riportato anche direttamente da Francesca Morichini, Chief HR Officer di Amplifon in occasione dell’evento #DayIn di LinkedIn lo scorso luglio, al quale Bianco Lavoro era presente, garantisce un posto di lavoro sicuro: ad oggi il 100% degli studenti in Tecniche Audioprotesiche riceve almeno un’offerta di lavoro entro il primo anno dalla Laurea! Questi i dati di Amplifon: ogni anno inserisce oltre 60 audioprotesisti tra i suoi collaboratori con contratti a lungo termine e offre ampie possibilità di crescita e sviluppo.

Queste figure, come i professionisti del settore, possono trovare in un negozio Amplifon tecnologia e innovazione, alti volumi di affari, ampi spazi di autonomia. Non mancano poi figure in ambito Field Managers e per i ruoli di staff in sede.

L’azienda offre a tutti percorsi di formazione continua, percorsi professionalizzanti e manageriali, una rete di negozi diffusa su tutto il territorio nazionale, come anche la possibilità di lavorare in contesti internazionali.

Posizioni aperte punti vendita

Amplifon Italia vanta una rete di oltre 617 negozi e 3.167 punti di assistenza sparsi su tutto il territorio nazionale che garantiscono ai clienti di beneficiare della prossimità della consulenza professionale del personale altamente esperto e qualificato. Le opportunità di lavoro in queste strutture sono numerosi. Vediamo insieme le figure ricercate e le posizioni aperte.

La figura più ricercata nei punti vendita Amplifon è sicuramente quella del Tecnico Audioprotesista, con ricerche in corso in tutta Italia. Per candidarsi è richiesto ovviamente una Laurea in Tecniche Audioprotesiche, ottime capacità relazionali e organizzative. La risorsa, all’interno della Direzione Vendite, si occuperà di offrire la migliore soluzione acustica ad ogni cliente. Amplifon offre l’opportunità anche a tutti gli studenti iscritti al corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche di svolgere il tirocinio curriculare in una delle proprie sedi.

Altra figura ampiamente ricercata è quella del Responsabile Relazione Clienti Amplifon. Questa risorsa, inserita in una delle filiali Amplifon, si occuperà delle seguenti attività:

Accoglienza clienti: gestione primo contatto telefonico, customer care, agenda appuntamenti degli audioprotesisti, organizzazione delle attività e dei tempi della filiale

Servizio ai clienti: assistenza alla clientela, vendita dei prodotti da banco, delle pile e degli accessori e attività di telemarketing

Amministrazione: rapporti con enti esterni e interni, aggiornamento degli archivi di filiale, gestione della modulistica, applicazione delle procedure fiscali e amministrative, inserimento delle commissioni a sistema e gestione delle pratiche di evasione di richieste/accettazione prodotti da magazzino di sede

Per candidarsi al ruolo è richiesto l’utilizzo del pc e dei principali strumenti informatici, capacità di ascolto e di soddisfazione delle esigenze del cliente e buone doti organizzative.

Posizioni aperte sede

La Sede Centrale Globale di Amplifon Group in Italia si trova a Milano, in via G. Ripamonti. Qui troviamo numerose posizioni aperte per diversi profili professionali:

Digital communication – HR internship

Digital Marketing Internship – Content Factory

HRIS Support – Global PMO

Italy Sales Performance Specialist

Italy Customer Offering Junior

Corporate Shop Logistic Support

Procurement and Supply Chain Controller Internship

Legal Specialist Internship

Junior HR People Partner Internship

Italy & Corporate HR Junior Operations & Total Reward Specialist Internship

HR Internal Communication Internship

Junior Sales Analyst Internship

Planning & Control Manager

Talent & Learning – HR Internship

Corporate Cyber Security Senior Specialist

EMEA Pricing and Revenue Management Specialist

Corporate Logistic Manager

Corporate CRM Manager

Group Product Development Manager

IT Budget Analyst Intern

IT Cloud Intern

Financial Controller internship

Global Programmatic & Data Manager

Senior Compliance Specialist Italy – retail

Product HUB Specialist – EMEA Region

Corporate Indirect Procurement Buyer

HR Personnel Admin Specialist

International Tax Specialist

Indirect Procurement Buyer Italy

HR Internship

Data Analyst Internship

EMEA Go to market internship

Demand & Inventory Planner Senior Specialist

Opinioni sul lavoro in Amplifon

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Amplifon:

“Ambiente di lavoro molto stimolante e competitivo”. Queste le parole di Palo R., attuale Sales Manager: “E’ una azienda che, come giusto che sia, guarda molto al fatturato e al raggiungimento degli obiettivi di business. Per questo, il lavoro è molto impegnativo e a volte stressante ma allo stesso tempo molto stimolante. Mi permette ogni giorni di mettermi in gioco, ed è proprio questo il motivo per cui ho scelto questo ruolo. Inoltre, la risposta ai buoni risultati raggiunti sono una paga e bonus interessanti”.

“Buon ambiente di lavoro”. Gabriella F., attuale Responsabile Relazione Clienti di un punto vendita romano, ci parla così della sua esperienza: “Lavoro in azienda ormai da diversi anni e ho maturato una esperienza positiva, sia per il lavoro che svolgo che per l’ambiente in cui sono inserita. L’azienda punta molto sulla formazione dei propri dipendenti e i corsi che seguo sono frequenti e sempre molto utili e ben accetti. La parte che più mi piace del mio lavoro è quando ricevo dei feedback positivi dai clienti, vuol dire che ho raggiunto l’obiettivo, aziendale ma anche personale!”.

“Per me è stato un buon trampolino di lancio!”. Così Claudio G. descrive la sua esperienza professionale di un anno di Amplifon come Tecnico Audioprotesista: “Prima di tutto devo dire che è stata una esperienza fondamentale per me, formativa e di lancio nel mondo del lavoro. Sono stato reclutato sin dall’ultimo anno di università, essendo questa una professione unica e molto ricercata, e mi sono inserito in azienda praticamente il giorno dopo della discussione della tesi! Da subito l’esperienza è stata formativa e molto interessante: ho imparato molte cose sul lato pratico del mio lavoro e ma anche proprio su come “si lavora” in azienda. Ora ho deciso di mettermi in proprio ma ringrazierò sempre Amplifon per avermi formato!”.

Come candidarsi in Amplifon

Per consultare nel dettaglio tutte le posizioni aperte ti rimandiamo alla pagina web di Amplifon Lavora con noi dove trovi le offerte di lavoro Amplifon attive al momento. Dopo una breve registrazione è possibile inviare la tua candidatura. In alternativa, si può inviare una candidatura spontanea alle Risorse Umane in vista di ricerche future per il ruolo desiderato.

