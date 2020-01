AMC Italia alla ricerca di 300 venditori. Ecco come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Italia con AMC alla ricerca di 300 nuovi collaboratori da inserire nel team. Non è richiesta esperienza ma solo tanta voglia di fare, passione per la cucina e buone relazioni interpersonali

Interessanti opportunità di lavoro grazie alla nota azienda AMC Italia che è alla ricerca di 300 nuovi collaboratori da inserire nel team. Non è richiesta esperienza nel settore, la cosa importante è amare il contatto con il pubblico, la voglia di fare e di mettersi in gioco oltre all’interesse per il cibo, la buona cucina e la salute. Ecco come diventare un valido collaboratore.

Nuove opportunità di lavoro in Italia

Per i tanti alla costante ricerca di un posto di lavoro dinamico, a contatto con il pubblico, ecco l’occasione giusta. AMC Italia, azienda leader nella vendita diretta di sistemi di cottura di alta qualità, attualmente è alla ricerca di 300 nuovi collaboratori in tutt’Italia, che entreranno a far parte del team specializzato nella vendita diretta. Infatti, si cercano figure professionali che una volta selezionati dall’azienda, andranno ad affiancare e dare supporto ai 1.700 professionisti presenti nel nostro Paese e agli oltre 10 mila nel mondo. Si tratta di una grande e significativa opportunità di lavoro, con un’azienda seria e ben affermata nel settore, che ha chiuso l’anno con un fatturato pari a 50 milioni di euro e con un incremento negli ultimi tre anni pari al 15%.

AMC Italia un’azienda in continua crescita

Per chi non lo sapesse, AMC ossia Alfa Metalcraft Corporation Spa è un’azienda leader a livello mondiale nel settore della vendita diretta di sistemi di cottura di altissima qualità. Il suo obbiettivo è mettere a disposizione della gente prodotti sicuri e controllati in grado di avere una cucina sana, corretta, delicata e nello stesso tempo gustosa. I mezzi che si hanno a disposizione per preparare dei perfetti e deliziosi piatti, sono davvero molto importanti e consentono di arrivare a risultati soddisfacenti, nel pieno rispetto del nostro benessere e della nostra salute. Il Gruppo, in Italia dal 1970 è presente anche in più di 35 differenti paesi nel mondo, vantando una rete vendita di circa 18 mila collaboratori e 12 milioni di clienti.

Stiamo parlando di una realtà affermata, di notevole spessore che non arresta la sua crescita ed evoluzione, affidandosi a professionisti nel settore ed offrendo loro tutta la formazione (completamente gratuita) di cui necessitano.

Le caratteristiche del lavoro

I collaboratori che verranno selezionati, saranno dei consulenti della sana alimentazione. Questi intesseranno dei fitti rapporti con i clienti, diventando un vero e proprio punto di riferimento. Infatti, il rapporto con il consumatore non deve esaurirsi nel momento della vendita dei prodotti, ma continuare e crescere sempre di più, ed è proprio a questo che i collaboratori dovranno lavorare. Non è richiesta l’esperienza nel settore, in quanto l’azienda si preoccupa di formare tutti i componenti del team. Gli unici requisiti davvero importanti sono la buona capacità di stare a contatto con il pubblico, la voglia di fare, di mettersi in gioco ed ovviamente la passione per il mondo della cucina, del cibo e della salute. Non ci sono restrizioni relative all’età, sesso e provenienza geografica.

Un lavoro di relazioni interpersonali

Il cuore di tale professione sta proprio nelle relazioni interpersonali e nella capacità di offrire costantemente assistenza ed informazioni ai clienti. Non è tutto, in quanto i consulenti, andranno anche a dimostrare come realizzare dei piatti di valore nutrizionale, in maniera veloce, semplice e sicura. L’offerta di lavoro si rivolge a tutti, come ad esempio alle donne e mamme che vogliono rientrare nel mondo del lavoro, ai pensionati con il desiderio di svolgere una professione dopo la pensione, ai giovani, arrivando ai tanti che adorano lavorare con la gente amando il mondo della cucina e della salute.

I collaboratori, avranno la piena libertà di scegliere il tempo da dedicare a questo lavoro, se operare in modalità part-time o full-time. Le occasioni non mancano, l’importante è seguire le proprie passioni e trovare la propria strada.

