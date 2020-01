Altroconsumo lavora con noi, posizioni aperte e dove inviare il curriculum

L’associazione offre opportunità di lavoro per avvocati e consulenti legali e fiscali, ma anche a varie figure impiegatizie e non da inserire nei propri uffici. Ecco tutte le figure ricercate e come candidarsi

Altroconsumo è l’organizzazione di consumatori più rappresentativa e diffusa in Italia. Ti sarà sicuramente capitato di consultare almeno uno dei suoi i test comparativi prima di acquistare un prodotto o un servizio o, magari, di partecipare ad una sua class action. L’associazione ha proprio come punto di forza i test su prodotti di largo consumo, realizzati da laboratori specializzati e indipendenti sotto la supervisione di tecnici ed esperti, e la sua rivista, ricevuta ad oggi da circa 345.000 abbonati. Lavorando con la massima indipendenza, fa risparmiare i cittadini trovando i prodotti e i servizi migliori, elaborando soluzioni su misura e ottenendo le condizioni più vantaggiose. Con sede a Milano, Altroconsumo offre quindi numerosi servizi ai propri soci e non. Per questo, è costantemente alla ricerca di collaboratori, in primis avvocati e consulenti fiscali, ma anche di varie figure impiegatizie e non da inserire nei propri uffici. Ecco allora alcune informazioni su Altroconsumo e le opportunità di lavoro che offre.

Chi è e di cosa si occupa Altroconsumo

Da oltre 40 anni, Altroconsumo è la più grande organizzazione indipendente per la tutela dei consumatori in Italia. Il suo focus è fornire piccole e grandi risposte quotidiane a portata di mano, grazie al supporto di più di 350.000 consumatori che scelgono i suoi prodotti e i suoi servizi in qualità di soci. Tra le sue attività principali rientrano:

valutazione di prodotti e servizi attraverso test comparativi, analisi di esperti e audit in incognito (“mystery shopping”);

attraverso test comparativi, analisi di esperti e audit in incognito (“mystery shopping”); tutela dei diritti dei consumatori in Italia e in Europa e promozione del rafforzamento e l’estensione in ogni ambito e sede;

in Italia e in Europa e promozione del rafforzamento e l’estensione in ogni ambito e sede; offrire strumenti per far valere i diritti del consumatore e risolvere a proprio favore le controversie con le aziende;

del consumatore e risolvere a proprio favore le controversie con le aziende; organizzazione di eventi, festival e incontri sul territorio per confrontarsi e coinvolgere i cittadini sui temi del consumerismo.

Altroconsumo è un’organizzazione autonoma e senza scopo di lucro, che opera nell’esclusivo interesse dei consumatori. La sua principale fonte di finanziamento sono le quote associative degli iscritti.

Lavorare in Altroconsumo: aree di inserimento e profili ricercati

Le aree di inserimento lavorativo in Altroconsumo sono numerose e spaziano tra diversi ambiti di attività ed intervento dell’associazione. Di seguito trovi l’elenco completo, insieme ai principali profili ricercati per ciascuna area:

Consulenza al consumatore

Consulenza – Abbonamenti: ad essere ricercati sono operatori di call center.

Consulenza: qui sono ricercate figure professionali specifiche, ovvero avvocati, fiscalisti, commercialisti, analisti finanziari.

Information Technology e Customer Management

Area Sviluppo e Web Development: le figure maggiormente ricercate in questa area sono sviluppatori informatici, web designers, analisti funzionali.

Infrastructure Support: ad essere ricercati sono impiegati per attività di supporto helpdesk.

Customer Management e servizi di informazione: le figure maggiormente ricercate in questa area sono statistici di mercato ed analisti database.

Analisi di mercato, test e inchieste

Prodotti alimentari e sulla salute: qui sono ricercate figure professionali specifiche quali medici, analisti di mercato, tecnologi alimentari,veterinari, farmacisti, biologi, biotecnologi, buyer, statistici.

Prodotti tecnologici, prodotti durevoli e servizi: analisti di mercato, economisti, ingegneri, chimici, fisici, informatici.

Prodotti e servizi economici, giuridici e finanziari: giuristi, economisti, analisti di mercato .

Indagini Statistiche: project officer statistici.

Public affairs & Media relations

Public affairs: esperti in pubbliche relazioni, giuristi, esperti in comunicazione

Media relations: esperti in comunicazione, esperti in comunicazione digital.

Marketing e Planning, Research & Partnership

Marketing: digital marketing, direct marketing, tele-marketing

Planning, Research & Partnership: sviluppo business, market research specialist, partnerships specialist.

Informazione e Design

Online e Customer Experience: redattori, giornalisti, comunicazione digital, video makers

Redazione: redattori, giornalisti

Designer: designers, grafici, esperti in comunicazione.

Risorse Umane

Per l’area Risorse Umane si cercano figure quali HR generalist, HR specialist (comunicazione, selezione, payroll, valutazione e sviluppo).

Produzione & Logistica

Produzione: esperti in produzione e pianificazione produzione.

Logistica e Facilities: esperti in logistica e facilities.

Amministrazione, Finanza & Controllo

Per questa funzione aziendale si cercano economisti, ragionieri e controller.

Offerte di lavoro Altroconsumo

Altroconsumo ricerca le seguenti figure professionali, che lavoreranno come Collaboratori esterni per l’associazione:

Avvocati

Le risorse andranno ad arricchire il network Altroconsumo nel ruolo di Avvocati esperti per il nuovo servizio “Avvocato per me”. Il professionista fornirà assistenza legale agli associati di Altroconsumo. L’attività richiesta spazierà tra diverse materie:

beni e servizi di consumo;

proprietà e locazioni;

famiglia;

turismo e trasporti;

condominio;

successioni;

amministratore di sostegno;

diritto bancario;

assicurazioni;

responsabilità civile.

Consulente fiscale

Il profilo ricercato si occuperà di rispondere ai quesiti posti telefonicamente dagli associati in materia di imposte e tasse relative alle persone fisiche. Principali requisiti richiesti:

ottima conoscenza del modello 730, Redditi e di conseguenza di tutte le voci di spesa agevolabili

ottime doti comunicative e di problem solving

precedenti esperienze a contatto diretto con il cliente verranno valutati come preferenza

residenza o domicilio in Lombardia.

Consulente legale

La ricerca è rivolta a giovani avvocati per una collaborazione con il servizio di consulenza giuridica. Il profilo ricercato si occuperà di rispondere ai quesiti posti telefonicamente dagli associati principalmente in materia di diritto al consumo, condominio, proprietà e locazione, diritto di famiglia e diritto sanitario. Principali requisiti richiesti:

ottime doti comunicative e di problem solving

precedenti esperienze a contatto diretto con il cliente verranno valutati come preferenza

residenza o domicilio a Milano o dintorni.

Opportunità di Stage per Laureandi e Neolaureati

Altroconsumo offre numerosi stage curricolari ed extracurricolari a giovani laureandi e neolaureati in varie discipline.

Questo grazie alle relazioni che intrattiene con le principali Università e Business School e la partecipazione attiva e continua con stand e colloqui informativi ai Career Days in cui i giovani laureandi e neolaureati hanno la possibilità di entrare in contatto con la realtà, svolgere dei primi colloqui informativi con le Risorse Umane ed essere indirizzati agli annunci maggiormente affini al loro percorso di studi. Tutti gli stage prevedono una durata di 6 mesi e un rimborso spese con l’aggiunta dei ticket restaurant.

Inoltre, Altroconsumo offre la possibilità di svolgere Tesi di laurea presso l’organizzazione. E’ possibile farlo mettendosi direttamente in contatto con l’organizzazione, inviando una mail che manifesti il tuo interesse e specificando le caratteristiche del progetto di tesi.

In questi anni molti neolaureati hanno già avuto l’opportunità di svolgere un’esperienza professionale e, al contempo, formativa in diversi dipartimenti, tra cui Risorse Umane, Editorial Online e Marketing.

Processo di selezione

Il processo di selezione in Altrocansume può variare a seconda della posizione che il candidato andrà a ricoprire. Solitamente è caratterizzato dalle seguenti fasi:

invio della candidatura online, sia essa spontanea o di risposta ad un annuncio specifico;

primo step svolto con le Risorse Umane e un Coordinatore del dipartimento coinvolto;

valutazione della conoscenza della lingua inglese attraverso test scritti e orali;

secondo ed ultimo step con il Responsabile del dipartimento coinvolto.

Lavorare in Altroconsumo opinioni

Cosa vuol dire lavorare in Altroconsumo? Abbiamo raccolto alcune testimonianze di dipendenti o collaboratori che raccontano la loro esperienza nell’associazione. Emerge soprattutto la descrizione di un ambiente di lavoro famigliare, piacevole ed internazionale, dove i principi etici sono messi al primo posto:

“Ambiente stimolante e vario”. Un’ottima esperienza per Piero D., impiegato nell’area Customer Management: “Esperienza più che positiva, sia sotto il profilo personale che professionale. Le attività svolte sono varie e spaziano in più campi, zero noia ma tanti stimoli e competenze sviluppate negli anni”.

“Ambiente di lavoro piacevole ed internazionale”. Sandra G., impiegata in area Marketing, parla di “un ambiente di lavoro dove è possibile confrontarsi con colleghi e dinamiche internazionali. Ci sono sempre nuovi stimoli, i colleghi sono molto disponibili e professionali, ma allo stesso tempo molto smart..sembra di essere in una grande famiglia!”.

“Autonomia e possibilità di esperie mere le proprie capacità”. Delia G., collaboratrice in ambito Legale, ci dice: “Di Altroconsumo mi piace soprattutto l’autonomia che offre nel proporre iniziative varie ai propri manager e, possibilmente, di portarle avanti. Così è possibile esprimere le proprie capacità e essere protagonista in azienda. In merito ad Altroconsumo in se, mi piace la sua indipendenza e la sua autonomia nel rincorrere sempre l’obiettivo principale di tutela del consumatore. Grandi principi etici muovono l’associazione, è bello lavorare facendo qualcosa di socialmente utile!”.

Come candidarsi in Altroconsumo

Tutte le offerte di lavoro in Altroconsumo sono consultabili alla pagina web dell’associazione. Per candidarti, seleziona l’annuncio di tuo interesse e compila il form di candidatura che richiede le seguenti informazioni: dati personali / di contatto, titolo di studio (compresa la data di fine corso), stato lavorativo attuale, ultima esperienza lavorativa e conoscenze linguistiche. Viene anche chiesto di specificare l’appartenenza o meno alle categorie protette. Come ultimo step, il caricamento di allegati vari (curriculum vitae, lettera di presentazione, ecc.). Praticamente identico anche il form da compilare per candidature spontanee, l’unica differenza, non essendoci il riferimento ad un annuncio specifico, è data dalla necessità di indicare l’area di interesse tra quelle presenti in elenco.

