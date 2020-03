Alternanza scuola-lavoro online: ecco come organizzarsi ai tempi del Coronavirus

Ai tempi del Coronavirus anche l'Alternanza scuola-lavoro viaggia online. Ecco di cosa si tratta e come accedere al servizio

L’emergenza Coronavirus che continua ad interessare il nostro Paese ha avuto conseguenze anche sull’istruzione. Scuole chiuse fino al 3 aprile, come misura per contrastare la rapida diffusione del virus. In una situazione di emergenza, anche il sistema scolastico si rinnova e scopre la didattica a distanza. L’Alternanza scuola-lavoro può da oggi essere svolta online. Vediamo di cosa si tratta.

Il sistema scolastico ai tempi del Coronavirus

Il Coronavirus ci ha completamente catapultati in una realtà quasi surreale, estranea e differente dalla vita a cui siamo abituati. Purtroppo il nostro Paese si trova ancora in piena emergenza, e gli esperti affermano che il picco dei contagi deve ancora arrivare. Intanto il Governo ha pubblicato diversi decreti ed ordinanze, che contendono delle misure pensate per contrastare e limitare il diffondersi del Coronavirus. Anche il sistema scolastico è stato interessato da tali misure, con la chiusura di scuole ed università su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile. Non si esclude una proroga e probabilmente la chiusura degli istituti scolastici andrà avanti ancora per un po’, almeno fino a quando l’emergenza sanitaria non sarà passata. In virtù di questo, tanti istituti scolastici si sono organizzati nel migliore dei modi, scoprendo le nuove tecnologie digitali. In particolare parliamo di piattaforme e-learning online, che garantiscono video-lezioni, offrono la possibilità di caricare il materiale didattico e tanto altro ancora. Insomma, la scuola ai tempi del Coronavirus è online.

L’Alternanza online

Anche l’Alternanza scuola-lavoro ai tempi del Coronavirus viaggia online. WeCanJob, la piattaforma completamente dedicata all’orientamento nel mondo del lavoro e della formazione, ha messo a disposizione i suoi canali web all’Alternanza scuola-lavoro. Lo scopo è proprio quello di garantire tale servizio didattico anche nel particolare periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Il tutto comodamente da casa, usufruendo della connessione Internet, senza doversi spostare e recarsi in azienda od a scuola. Il sistema messo a disposizione da WeCanJob, garantisce 20 ore di Alternanza scuola-lavoro, grazie ad un percorso che si compone di 7 differenti moduli multimediali, completamente dedicati all’orientamento, al lavoro ed alla formazione. Un servizio davvero utile ed indispensabile soprattutto oggi, che tutti siamo diventati un po’ più tecnologici, costretti per questioni di forza maggiore a rimanere a casa.

Che cos’è l’Alternanza scuola-lavoro

Quando parliamo di Alternanza scuola-lavoro, ci riferiamo ad una modalità didattica di carattere innovativo. Questa punta all’utilizzo pratico delle conoscenze acquisite nel corso degli anni di studio, il tutto per perfezionare ed arricchire ancora di più il proprio bagaglio culturale. Infatti, si tratta di percorsi didattici che gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, devono compiere presso varie aziende andando a coniugare il mondo scolastico con quello del lavoro. Si tratta di un nuovo percorso, che sta dando i suoi frutti, non solo in Italia ma anche in Europa. Lavoro e formazione per troppo tempo sono state due realtà disconnesse, ora le distanze tra di esse si sono accorciate, anche grazie ad interventi di formazione come l’Alternanza stessa.

Come funziona l’alternanza scuola-lavoro online

L’intero sistema scolastico si è riorganizzato a causa del Coronavirus e dell’impossibilità di uscire di casa. Anche l’Alternanza scuola-lavoro non è da meno. In particolare, l’Alternanza WeCanJob, è stata progettata con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con l’ASP – Associazione Italiana Psicologi. Si tratta di un programma in grado di offrire a studenti e studentesse di Licei, Istituti tecnici e professionali, la concreta opportunità di iniziare un percorso di formazione online, per acquisire gli strumenti, le conoscenze e le metodologie di auto-orientamento al mondo del lavoro e della formazione stessa. Il programma si compone di 7 moduli multimediali, che possono essere seguiti in tutta autonomia da casa. Inoltre, alla fine di ogni modulo, ci sono dei test di verifica, per appurare la giusta acquisizione delle conoscenze da parte degli studenti.

I sette moduli dell’Alternanza WeCanJob

Ecco elencati i moduli che compongono il programma di alternanza scuola-lavoro online offerto da WeCanJob:

I modulo: Orientamento e auto-orientamento,

Orientamento e auto-orientamento, II modulo: Navigazione del repertorio professionale di WeCanJob;

Navigazione del repertorio professionale di WeCanJob; III modulo: Formazione post diploma;

Formazione post diploma; IV modulo: Guide al mondo del lavoro;

Guide al mondo del lavoro; V modulo: Elementi di sociologia del lavoro;

Elementi di sociologia del lavoro; VI modulo: Elementi di economia e organizzazione aziendale;

Elementi di economia e organizzazione aziendale; VII modulo: Competenze acquisite e fabbisogni del mercato.

Tutti gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: alternanza@wecanjob.it

