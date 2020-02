Allianz lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi ed opinioni

Il Gruppo Allianz Spa, leader nei servizi assicurativi - finanziari, offre interessanti opportunità di stage e di lavoro. Ecco le posizioni attualmente aperte e come potersi candidare

Importanti ed interessanti opportunità di lavoro e di carriera con Allianz Spa. Il Gruppo che si occupa di servizi assicurativi e finanziari è affermato in tutto il mondo, con filiali anche in Italia. Allianz è alla continua ricerca di personale, dando la possibilità di intraprendere un percorso lavorativo con possibilità di carriera e di crescita professionale. Ora ti illustro quali sono le posizioni attualmente aperte e come potersi candidare.

Profilo aziendale di Allianz Spa

Allianz, gruppo leader nell’offerta di prodotti e servizi assicurativi e finanziari, fu fondata a Berlino nel 1890 e quotata per la prima volta nel 1895 alla borsa di Berlino. Oggi il Gruppo è affermato a livello mondiale con la presenza, in più di 70 differenti paesi, di 150 mila dipendenti ed 85 milioni di clienti. Ed ancora, nel 2006 Allianz è stata la prima azienda del Dow Jones EURO STOXX 50 Index a trasformarsi in “Società Europea”. I valori basilari del gruppo si fondano sulla forza competitiva, la crescita sostenibile il tutto attraverso la riduzione della complessità. Tutto questo è anche alla base della crescita e dello sviluppo dell’azienda stessa.

Il Gruppo è presente anche in Italia come Allianz Italia, e rappresenta uno dei principali attori assicurativi-finanziari nel nostro Paese. L’Italia rappresenta il secondo mercato assicurativo del Gruppo dopo quello tedesco, con i suoi 5 mila dipendenti sul territorio nazionale, al servizio di 7 milioni di clienti e conta su una rete distributiva multi-canale costituita da 25 mila tra Agenti, collaboratori e Financial Advisor.

L’obiettivo di Allianz è quello di accompagnare i suoi clienti in ogni passo della loro vita, fornendogli una gamma molto vasta di servizi, prodotti e soluzioni sia nell’assicurazione che nella gestione patrimoniale. Nello specifico, il Gruppo offre: assicurazioni sanitarie e sulla vita, gestione delle risorse, assicurazione aziendale. I 5 campi di azione dell’azienda stessa sono: centralità del cliente reale, il digitale per impostazione predefinita, eccellenza tecnica, motori di crescita e la meritocrazia inclusiva. Allianz si basa su una mentalità di carattere dinamico, collaborativo, al pieno servizio del cliente e delle sue esigenze, il tutto passando per la meritocrazia, un valore che oggi deve essere riscoperto e riqualificato.

Ambiente di lavoro Allianz

Il Gruppo leader nei servizi finanziari ed assicurativi, in Italia offre la possibilità di seguire veri e propri percorsi di carriera volti allo sviluppo ed alla crescita professionale. Il tutto all’interno di un ambiente, dove viene dato spazio alle ambizioni e vengono premiati i risultati raggiunti oltre che la qualità del lavoro stesso.

Allianz dà la possibilità a giovani e studenti di valorizzare il loro percorso di studi e formazione, incominciando uno stage, ma offre anche reali e concrete opportunità di costruire una solida e sicura carriera continuamente orientata alla crescita professionale ed ovviamente allo sviluppo delle proprie competenze.

Opportunità per studenti e neolaureati

Interessanti opportunità per gli studenti e per i neo laureati che vogliono fare esperienza all’interno di un ambiente dinamico. Se sei un giovane a cui piace lavorare in un team, con una buona conoscenza della lingua inglese e pronto a mettersi in gioco, allora dai un’occhiata alle opportunità che il Gruppo ti offre attraverso le varie offerte di stage e di lavoro.

Sales & Marketing – Creditras Assicurazioni

La giovane risorsa sarà coinvolta nei processi di:

stesura di report commerciali relativi all’andamento delle vendite

predisposizione di report di analisi relativi alle garanzie dei prodotti in portafoglio

competitive Intelligence

Digital Marketing

analisi di confronto con il budget

predisposizione di tunnel analysis e report commercial ad hoc

supporto nella reportistica del CDA

supporto all’attività di Comunicazione ed Eventi

monitoraggio e lo studio delle iniziative commerciali intraprese dai concorrenti

stesura presentazioni Power Point di supporto alla Direzione

Requisiti richiesti:

laureando/a, laureato/a in Economia

interesse all’ambito commerciale/marketing assicurativo nel ramo danni

Regulatory and Public Affairs

La persona sarà inserita, per il progetto formativo, all’interno dell’Unità Regulary and Public Affairs, in un ambiente fortemente dinamico ed internazionale e affiancherà il referente dell’Unità in un progetto internazionale. Nello specifico, la persona sarà coinvolta nell’attività di analisi del dibattito di policy e dei trend di mercato su specifiche aree come ad esempio la Digitalizzazione, Cyberscurity, Sostenibilità e Circular Economy.

Requisiti richiesti:

Laureando/a, laureato/a in Economia o Scienze Politiche;

ottima conoscenza della lingua Inglese ed Italiana (la condizione di inglese madrelingua costituisce un plus rilevante).

Altri stage attivati e offerte di lavoro

Financial Administrator Allianz Technology SPA

Fiscalità italiana Ed Internazionale

GL Marketing Management – Customer Experience

Underwriting – assunzione e gestione portafoglio

JR Investment Manager for ALM and SAA

P&C Risk Management – P&C and Market Risk Analist

Junior Product Manager – Market Management

Attuario Danni – Finance

Data Scientist – Genialloyd

P&C Risk Management – Risk Analist

Actuarial Tariff Implementer – Genialloyd

Data Analyst – Genialloyd

Pricing Analyst – Genialloyd

Posizioni aperte Allianz

Tante lo opportunità di lavoro e carriera in Allianz. Se hai ormai maturato una certa esperienza e punti a nuove sfide e traguardi, allora dai uno sguardo alle posizioni aperte nel Gruppo, potresti trovare quella che fa al caso tuo.

Responsabile actuarial modelling – creditras ass.

La posizione sarà responsabile delle seguenti attività:

Definizione modelli statistici GLM per il pricing tecnico tramite il software Emblem

Progetti di classificazione territoriale con il software Classifier

Modelli di retention e conversion

Simulazione dell’impatto delle modifiche tariffarie sull’andamento tecnico del portafoglio

Definizione del fabbisogno tariffario

Calcolo del customer life time value con il software Radar Base

Price optimization

Analisi di benchmark

Data Analytics

Requisiti richiesti

esperienza di 4/5 anni presso Compagnie Assicurative o Società di Consulenza

Laurea in Statistica/Matematica/Scienze Attuariali

buona conoscenza lingua Inglese

buona conoscenza software: Sas, Sql, Pacchetto Office, Emblem/Classifier/Radar

Digital and analytics pm – marketing management

La risorsa identificata sarà responsabile per la strategia digitale della compagnia, in sinergia con le altre figure del team marketing e gli altri dipartimenti aziendali, con particolare attenzione al setup, gestione, monitoraggio e manutenzione dei canali digitali di vendita e customer service, costante monitoraggio delle performance digitali e marketing analytics.

Requisiti richiesti:

laurea preferibile Marketing, economia, ingegneria gestionale

esperienza di almeno 5 anni in ambito Digital, web marketing e analytics

preferibile la conoscenza degli applicativi Adobe Marketing Cloud e Google Analytics

buona conoscenza dei principali applicativi MS Office, in particolare Excel e PowerPoint

attitudine all’analisi dei comportamenti cliente in ambiente digitale omni-canale

ottima conoscenza della lingua inglese

Altre posizioni aperte

IT procurement specialist Allianz tech spa

Legal expert – Allianz Technology spa

Grau – auditor in information technology practice

Data specialist and data engineer for global p&c

Data scientist and actuary – global p&c team

Auditor in finance practice

Risk management vita

IT risk management Allianz Technology

Senior creative – Marketing management

Opinioni sul lavoro in Allianz Spa

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Allianz Spa:

“Ambiente di lavoro sereno, ottimi stimoli per la crescita professionale”. Marco G., dipendente nel ruolo di Impiegato tecnico assuntore rischi, parla così del suo lavoro in azienda: “Lavoro in un contesto sano, dove i responsabili sono in grado di far crescere e stimolare tutto il team. L’azienda è molto grande, ma si può trovare un ambiente familiare. Nel complesso buone le relazioni con i colleghi dei vari dipartimenti”.

“Ambiente lavorativo stimolante e competitivo”. Emanuele L., Agente generale da oltre 5 anni, dice: “Allianz è un grande gruppo nel mondo assicurativo e in termini informatici e di Digital Agency è sicuramente un punto di riferimento. Lo consiglio, quindi, per chi fosse interessato a lavorare e a fare carriera in questo settore, perché troverà ottimi stimoli professionali e un buon ambiente lavorativo”.

Serena V., ex dipendente nel ruolo di Impiegata gestione clienti, definisce Allianz come un “Ambiente di lavoro piacevole e stimolante”. Racconta così la sua esperienza in azienda: “Personale gentile e cordiale. La parte più piacevole del mio lavoro era trattare con i clienti. Con i miei colleghi di lavoro ho sempre avuto un ottimo rapporto e di disponibilità reciproca. Anno dopo anno mi sono formata sul campo assicurativo e ho raggiunto competenze specifiche per poter operare in autonomia”.

Come candidarsi in Allianz spa

Come avete potuto vedere, il Gruppo offre continuamente tante possibilità sia per i giovani e neolaureati sia per chi ha già alle spalle un po’ di esperienza e desidera investire sulla propria carriera. Una volta consultate tutte le posizioni aperte in Allianz, potete caricare il vostro CV sul sito Allianz Spa lavora con noi, andando semplicemente a compilare un form online con i dati che vi saranno richiesti. Una volta compilato il form ed inviato, riceverete una mail di conferma e risposta.

Potete inoltre inviare candidature spontanee, nel caso in cui le attuali posizioni aperte non siano in linea con le vostre aspettative. Il CV che caricherete online, sarà consultato ed analizzato dagli addetti al personale che, nel caso siano interessati al vostro profilo, non esiteranno a contattarvi. Inoltre, potete sempre accedere al vostro CV online per andare a modificarlo oppure ad aggiornarlo.

