Ales lavora con noi, selezioni in corso nei beni culturali

Ales cerca geometri, ingegneri, architetti ed esperti in restauro: ecco i profili ricercati e come candidarsi

Ti piacerebbe lavorare nel settore dei beni culturali? Ales è la società in house del Mibact, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e periodicamente seleziona personale da impiegare nei musei, parchi ed aree archeologiche ma anche nei propri uffici presenti in numerose città d’Italia. Andiamo quindi a vedere quali sono le ricerche in corso in Ales in questo momento e come devi fare per candidarti.

Profilo aziendale di Ales

Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società in house del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) impegnata da oltre quindici anni in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e in attività di supporto agli uffici tecnico – amministrativi del Ministero. Le attività storicamente svolte da Ales, dal momento della fondazione ad oggi, sono orientate a supportare il MiBACT in numerosi progetti di miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio archeologico, artistico, architettonico, paesaggistico e archivistico e bibliotecario italiano nonché di svolgimento di attività strumentali alla gestione tecnico – amministrativa dei procedimenti di tutela.

La società contribuisce inoltre a promuovere i Beni Culturali italiani ed il made in Italy in ambito nazionale ed internazionale. Per l’erogazione dei propri servizi su gran parte del territorio nazionale, Ales si avvale di uno staff di esperti per la pianificazione e la programmazione di dettaglio e di circa 700 operatori, adeguatamente formati, per l’esecuzione delle attività operative presso i siti culturali e le Direzioni Generali del MiBACT.

Criteri di selezione

Ales, in quanto società a capitale interamente pubblico, adotta criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Pertanto, i candidati interessati a partecipare alle selezioni devono possedere i seguenti requisiti generali, oltre a quelli richiesti per ciascun profilo ricercato:

essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei paesi dell’Unione Europea;

godere dei diritti politici;

non avere subito condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali per cui le disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione;

non essere mai stato destituito o dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero in caso affermativo specificarne il motivo;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non avere ancora compiuto il sessantesimo anno di età;

aver assolto, se tenuto, agli obblighi di leva.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

adeguata conoscenza della lingua italiana

Selezioni in corso

Ad oggi Ales offre opportunità di lavoro a Roma, Firenze, Napoli e Ancona per le seguenti figure:

Addetto alla progettazione e rendicontazione di opere pubbliche – Firenze e Ancona

Questa figura si occupa delle seguenti attività:

Effettuare analisi e rilevazioni su aree oggetto di lavori per verificare la fattibilità dei progetti di edificazione e ristrutturazione

Predisporre le varie relazioni, redigere computi metrici e contabilità lavori, preparare la modulistica per gli Enti preposti nonché partecipare ai sopralluoghi nei cantieri e ai rilievi topografici

Effettuare le verifiche e i rilievi sullo stato avanzamento lavori, nonché lo stato di sicurezza dei cantieri.

Requisiti richiesti:

Essere in grado di effettuare rilevazioni e verifiche su aree immobili oggetto di lavori

Capacità di curare la progettazione degli appalti di opere pubbliche in supporto all’Ente appaltante

Essere in grado di fornire supporto amministrativo per l’attività di vigilanza e valutazione tecnica delle istruttorie amministrative relative a beni di interesse culturale

Capacità di effettuare la verifica degli adempimenti amministrativi e delle rendicontazioni di stati di avanzamento lavori per gare ed appalti pubblici

Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Ingegneria edile-architettura o in Architettura, con punteggio minimo di 105/110

Esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, in ruoli analoghi al profilo professionale ricercato, con particolare riguardo all’attività di supporto alle istruttorie amministrative a favore della PA (escluso stage, i tirocini, volontariato, servizio civile, formazione all’interno di percorsi scolastici o post scolastici)

Iscrizione all’albo degli Architetti

Aver partecipato o collaborato, in ruoli analoghi al profilo professionale ricercato, a progetti con la P.A. o con società in house direttamente o per il tramite di società nelle quali il candidato presta o ha prestato servizio.

Esperto nel restauro di materiali lapidei, musivi e derivati e superfici decorate dell’architettura – Napoli

Questa figura si occupa delle seguenti attività:

Garantire la conservazione e la fruibilità nel tempo delle superfici decorate dell’architettura e dei materiali lapidei, musivi e derivati

Analizzare lo stato e le condizioni di conservazione di tali manufatti, individuando lo stato e le cause del deterioramento

Programmare gli interventi necessari a contrastare i processi di deterioramento, realizzare gli interventi di restauro nel rispetto della collocazione storica e artistica dei manufatti, documentare gli interventi effettuati.

Requisiti richiesti:

Esperienza lavorativa di minimo 24 mesi anche non continuativi (di cui almeno 6 mesi in interventi su manufatti archeologici), nei settori materiali lapidei, musivi e derivati e superfici decorate dell’architettura (escluso stage, tirocini, volontariato, servizio civile, formazione all’interno di percorsi scolastici o post scolastici)

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso Istituzioni accreditate dal MiBAC per il percorso formativo professionalizzante PFP1: Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR-02 PFP 1) e classe LM/11 Diploma accademico di durata quinquennale PFP1 Diploma equiparato alla laurea magistrale, rilasciato da Istituzioni Formative accreditate dal MiBAC, PFP1 Restauratore dei beni culturali in materiali lapidei, musivi e derivati e superfici decorate dell’architettura (settori di competenza 1 e 2) inseriti nell’elenco allegato al Decreto n° 183 del 21.12.2018 DG Educazione e Ricerca Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale (Istituto Superiore per la conservazione restauro, Opificio delle pietre dure, Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna)

conseguiti presso Istituzioni accreditate dal MiBAC per il percorso formativo professionalizzante PFP1:

Geometra per monitoraggio stato avanzamento lavori – Roma

Questa figura si occupa delle seguenti attività:

Verificare le pianificazioni adottate per le soluzioni costruttive

Rilievi nei cantieri affidati e svolge un’analisi dello stato avanzamento lavori, con verifica delle cause degli eventuali ritardi

Sovrintende anche allo stato di sicurezza del cantiere

Requisiti richiesti:

Diploma di geometra

Esperienza lavorativa maturata in posizioni di lavoro corrispondenti per contenuto al profilo professionale ricercato nell’ambito dei beni culturali per minimo 36 mesi, anche non continuativi (escluso stage, tirocini, volontariato, servizio civile, formazione all’interno di percorsi scolastici o post scolastici)

Come candidarsi in Ales

Puoi consultare tutte le offerte di lavoro Ales e presentare la tua candidatura direttamente on line alla pagina Lavorare in Ales – selezioni aperte, compilando il form dedicato. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il 29 dicembre 2019. La selezione dei candidati avverrà tramite un test tecnico a risposta multipla e un colloquio conoscitivo tecnico-motivazionale.