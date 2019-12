Agrichef, la figura professionale che si sta affermando sempre più

Corsi di formazione per diventare Agrichef, la nuova figura che opera nelle cucine degli agriturismi.

La figura professionale dell’Agrichef si sta affermando sempre di più nei vari agriturismi. Si tratta di un fattore, assieme a quello dell’agriturismo stesso, che sta prendendo sempre più piede su tutto il territorio nazionale e non solo. Vediamo di cosa si tratta e soprattutto il motivo per cui sarebbe opportuno puntare su questa nuova figura professionale.

L’Agrichef, la figura professionale che opera negli agriturismi

Tanti sanno chi è uno chef e quali sono le sue mansioni lavorative. Tuttavia non tutti conoscono quella figura professionale che sta prendendo piede sempre di più nelle cucine degli agriturismi, denominata Agrichef. Ebbene, stiamo parlando di cuochi, ricchi di conoscenze ed esperienze, che lavorano nelle cucine degli agriturismi. Ci riferiamo alla figura professionale che ha la capacità di trasformare le materie prime provenienti dall’agricoltura biologica, prodotte direttamente dai contadini, in piatti tipici, nel rispetto delle materie prime e della biodiversità. La figura di questo particolare chef, è legata sia alla produzione che alla trasformazione degli ingredienti in piatti unici, che siano in grado di rappresentare la tradizione culinaria locale. Parliamo di una figura professionale che negli ultimi tempi, anche in risposta al successo che gli agriturismi, stanno ottenendo ed hanno ottenuto negli anni passati, si sta diffondendo sempre di più, attirando l’attenzione dei tanti appassionati di cucina.

Come diventare un Agrichef?

In tanti si staranno chiedendo come poter diventare un cuoco specializzato capace di operare all’interno delle cucine degli agriturismi. Visto il successo che queste strutture stanno ottenendo nel corso degli anni, sono tante le persone che decidono di investire in queste realtà, legate sia alla produzione che alla trasformazione di ingredienti sani, genuini e semplici in piatti che rappresentano il territorio e le sue tradizioni culinarie. Oggi, in molte Regioni italiane, sono a disposizione dei corsi professionali, direttamente organizzati dalla Coldiretti, e spesso svolti all’interno degli agriturismi stessi, con lo scopo di far acquisire agli aspirati, le conoscenze ed il titolo di Agrichef professionale. Ma non è tutto, in quanto, a breve, sarà inserito negli Istituti Professionali, il corso di Agrichef, anche con percorso misto Agro-Alberghiero.

Un settore in crescita su cui puntare

Gli agriturismi sul nostro territorio sono in aumento. Di fatti, sono sempre di più le persone che scelgono di mangiare in queste strutture, dove gli ingredienti adoperati nella cucina, sono prodotti direttamente dall’azienda agricola, rispettando l’ambiente e la biodiversità. Per la gente, l’agriturismo oggi è sinonimo di qualità, di buona alimentazione, di svago all’aria aperta, di affidabilità, di cultura e di tradizioni locali. La cucina proposta in queste strutture è connessa alla tradizione del posto, a piatti semplici, gustosi, genuini e realizzati con ingredienti di qualità e freschezza. Infatti, i prodotti dalla coltivazione diretta arrivano subito in tavola, garantendo così alti livelli di qualità e di freschezza. Proprio in vista di questo successo, nel corso degli anni sono nati tanti nuovi agriturismi in tutt’Italia portando allo sviluppo di una nuova figura professionale, quella dell’Agrichef.

La formazione ed i corsi per affermarsi nel settore culinario agrituristico

Formare e preparare i giovani a diventare Agrichef è importante per offrire al cliente esperienze culinarie di alta qualità, nel rispetto della tradizione territoriale. Per questo motivo, la Coldiretti organizza dei corsi di formazione, spesso anche all’interno degli agriturismi stessi. Inoltre, come accennato in precedenza, in varie Regioni italiane, saranno inseriti all’interno degli Istituti Professionali, specifici corsi per diventare Agrichef. Si tratta di un modo per dare ai tanti giovani, che amano questo settore, la possibilità di affermarsi professionalmente, all’interno di un settore che in maniera molto evidente è in continua crescita e sviluppo, non solo in Italia, ma anche in Europa. Una volta che i giovani avranno acquisito tutte le conoscenze e competenze necessarie per operare in questo settore, magari aprendo un agriturismo oppure lavorando come dipendenti e potranno godere di importanti opportunità professionali, che uniscono la tradizione, con l’innovazione culinaria.

