Adecco cerca personale per supermercati GDO: posizioni aperte e come candidarsi

Adecco, è attualmente alla ricerca di risorse da inserire in aziende operanti nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. Vediamo di seguito le offerte di lavoro e come candidarsi.

Adecco Group, profilo aziendale

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di oltre 11mila aziende.

Posizioni aperte

Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro di Adecco del settore della Grande Distribuzione pubblicate sul sito Euspert suddivise per regione.

Veneto

Ottico Abilitato – Conegliano (TV)

Modis Lifescience, divisione specializzata di Adecco Italia S.p.a. ricerca per Coop Alleanza questa figura professionale. La persona selezionata verrà inserita all’interno del corner di ottica e si occuperà di accoglienza al cliente, misurazione e controllo della vista, vendita assistita allestimento degli spazi espositivi del negozio.

Si richiedono:

Diploma di Abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di Ottico e/o Optometristi;

Proattività;

Dinamismo;

Predisposizione al contatto con il pubblico.

Allievi Responsabile di Reparto – Vicenza

Per importante realtà italiana della GDO, Adecco Sales & Marketing ricerca queste risorse che, supportati da un programma di formazione, gestiranno tutti gli aspetti logistici del proprio reparto di competenza.

Attività:

Assistenza e servizio alla clientela;

Gestione logistica dei prodotti in vendita (rifornimento degli espositori e corretto posizionamento dei prodotti);

Verifica ed osservanza degli standard di sicurezza del reparto;

Analisi dei dati per assicurarsi il raggiungimento delle quote di vendita previste;

Coordinamento del personale del proprio reparto.

Il candidato ideale è in possesso di buone doti organizzative e di coordinamento, doti di leadership e teamworking.

Si richiede:

Diploma o Laurea;

Patente B e auto propria;

Flessibilità oraria;

mobilità sul territorio.

Addetto/a al Banco Pescheria – Verona

Adecco Italia, per solida azienda operante nel settore GDO, seleziona questa risorsa la quale si occuperà delle seguenti mansioni:

pulizia e sfilettatura del pesce,

cura del banco,

utilizzo delle bilance per la pesa dei prodotti,

vendita e assistenza al cliente.

Si richiede:

pregressa esperienza nella mansione,

disponibilità a lavorare su turni, dal lunedì alla domenica,

risorsa automunita,

preferibile diploma di scuola superiore secondaria.

Addetto/a al Banco Gastronomia-Salumeria – Verona

Adecco Spa, per nota azienda nel settore GDO, ricerca questa risorsa la quale sarà inserita presso Reparto Gastronomia di un punto vendita appartenente alla Grande Distruzione Organizzata e, sotto la supervisione del proprio Responsabile di Reparto ma in totale autonomia, si dovrà occupare di:

Pulizia e preparazione del banco;

Taglio e pesatura di affettati e formaggi;

Preparazione e confezionamento prodotti;

Servizio al Cliente.

Requisiti richiesti:

Diploma di maturità;

Esperienza pregressa nel Ruolo, seppur di breve durata, maturata preferibilmente in contesti GDO;

Autonomia nel taglio di affettati e formaggio;

Dimestichezza con la pesatura e le bilance;

Garantire disponibilità immediata e flessibilità al lavoro su turni;

Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole.

Emilia Romagna

Addetto/a alle vendite – Bologna

Adecco Tourism & Fashion Bologna, filiale specializzata di Adecco Italia Spa nella Ricerca e Selezione di profili qualificati per il settore Turistico/Alberghiero, ricerca per nuova apertura di azienda del settore GDO/retail un addetto alle vendite. I requisiti richiesti per candidarsi sono:

Esperienza in mansioni di vendita nel settore retail

Disponibilità durante i weekend

Completano il profilo: resistenza alla fatica, propensione al contatto con il pubblico e buona presenza.

Addetti Gdo – Bologna

Adecco ricerca per importante azienda cliente appartenente al settore della GDO diverse figure di:

Addetti/e vendita

Cassieri

Scaffalisti

Addetti al reparto (GV, Ortofrutta, Pescheria, Gastronomia)

Si richiede esperienza pregressa nel ruolo. Completano il profilo: resistenza alla fatica, propensione al contatto con il pubblico e buona presenza.

Lombardia

Tirocinio Addetto/a alle Vendite – Milano

Adecco Italia S.p.A ricerca per importante catena di supermercati, tirocinanti addetti alla vendita a Milano zona Vigentino e zona Farini. Il candidato si occuperà di tutte le principali attività inerenti alla grande distribuzione:

Cura dell’esposizione della merce e del rifornimento degli scaffali;

Operazioni di cassa;

Erogazione di informazioni tecniche sulle caratteristiche dei prodotti;

Uso della pressa.

Si richiedono:

Profili junior disponibili ad un tirocinio;

Forte orientamento ad un lavoro dinamico e operativo;

Buona predisposizione al contatto con il pubblico;

Nessuna esperienza pregressa nel settore gdo.

Si offre un tirocinio della durata di 6 mesi, 40 ore settimanali su turnazione.

Barista – Cremona

Sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa? Cerchiamo 1 addetto al banco, da inserire all’interno di una grande realtà italiana nel mondo della GDO. Se sei disponibile a lavorare con orario full-time, dal lunedì alla domenica con 1gg di riposo settimanale potrebbe essere l’occasione che fa per te. Ti chiediamo di essere automunito e in possesso dell’attesto HACCP. Non ti chiediamo esperienza diretta nella mansione, ma in generale nell’ambito ristorativo.

Marche

Ottico – Senigallia (Ancona)

Modis Lifescience, divisione specializzata di Adecco Italia S.p.a. ricerca ottici abilitati per il corner ottico del punto vendita Coop Alleanza 3.0 di Cesano di Senigallia. Le persone selezionate si occuperanno di accoglienza al cliente, misurazione e controllo della vista, vendita assistita, allestimento degli spazi espositivi del negozio, garantendo il massimo livello di servizio al cliente. Qui potrai acquisire tutte le competenze necessarie per sviluppare un’esperienza completa nel settore ottico.

Si richiedono:

Diploma di Abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di Ottico e/o Optometristi;

Dinamismo;

Predisposizione al contatto con il pubblico;

Disponibilità a lavorare nel fine settimana.

Addetta alle vendite – Montegiorgio (Fermo)

Outlet del settore calzature ricerca con urgenza un addetta alle vendite.

Requisiti richiesti:

pregressa esperienza nell’ambito vendita al pubblico,

disponibilità a lavoro esclusivamente nel week end e nei giorni festivi,

predisposizione al contatto con il pubblico.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro Adecco settore GDO che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

