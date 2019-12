Addetti alle pulizie: le opportunità di lavoro nel Nord e Centro Italia

Le migliori offerte di lavoro per addetti alle pulizie pubblicate da Agenzie e aziende su portale Euspert: ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Se cerchi un lavoro come addetto alle pulizie, su Euspert potrai trovare numerosi annunci pubblicati dalle migliori Agenzie per il lavoro e aziende che ricercano personale. Di seguito trovi le figure ricercate e come candidarti direttamente su portale Euspert.

Le ricerche in corso di Orienta Spa

Di seguito vi indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Orienta direttamente sul portale Euspert.

Addetto/a alle pulizie – Dolo (Venezia). Si ricerca per azienda questa risorsa la quale si occuperà di pulizie civili e sanitarie della struttura ospedaliera e degli ambulatori presso l’Ospedale di Dolo. Richiesta esperienza nel settore delle pulizie sanitarie. Necessario essere automuniti.

Addetto pulizie – Arese (Milano). La risorsa ricercata si occuperà di attività di pulizia, utilizzando macchinari appositi quali macchine lavasciuga, monospazzola e motospazzatrice. Requisiti: Esperienza pregressa in mansione analoga; Flessibilità oraria; Disponibilità per lavoro Part Time.

Addetto pulizie – San Martino Buon Albergo (Verona). Si ricerca per azienda questa figura con utilizzo di lavasciuga Uomo a bordo. La risorsa svolgerà attività di pulizia all'interno di un industria alimentare con utilizzo di macchina lavasciuga.

Addetta/o pulizie – Venezia. Orienta Spa, ricerca per azienda sita in zona Porto Marghera questa risorsa. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12:00 oppure dalle 13:00 alle 17:00, per un totale di 20 ore settimanali. Si valutano candidati automuniti e preferibilmente in possesso dell'attestato Corso sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro, muniti di patentino del muletto o disponibilità a conseguirlo

Le ricerche in corso di Adecco Spa

Di seguito vi indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Adecco direttamente sul portale Euspert.

Operatori Addetti Alle Pulizie – Sovicille (Siena). Si ricercano degli operatori addetti alle pulizie per aree classificate e non. Si richiede di aver già maturato esperienza nella mansione e di essere persone precise e serie nello svolgere questo tipo di attività.

Addette Alle Pulizie – Brunello (Varese). Per Azienda sita a Brunello (VA) si ricercano con urgenza addette alle pulizie uffici su orario serale 19.00-22.00 dal lunedì al venerdì. Gradita esperienza nel settore delle pulizie uffici.

Addetto alle pulizie – Peschiera Borromeo (Milano). Per Società operante nel settore Servizi si ricerca questa figura professionale. La Risorsa prescelta presterà servizio presso alcuni uffici. Si richiede esperienza nel ruolo, disponibilità immediata ad un part time mattutino nella fascia oraria tra le 4 e le 8, autonomia negli spostamenti.

Operaio pulitore – Breganze (Vicenza). Per azienda operante nel settore delle pulizie industriali si ricerca un Addetto/a alle pulizie industriali. La risorsa selezionata si occuperà della pulizia dei locali e della pulizia e della manutenzione di macchinari industriali.

Le ricerche in corso di e-work Spa

Di seguito vi indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da e-work direttamente sul portale Euspert.

Addetti alle pulizie Categorie Protette – Spilimbergo (Pordenone). Si ricercano per azienda del settore facility management addetti alle pulizie per Spilimbergo. Requisiti: Minima esperienza nel settore; Disponibilità al part time; Automuniti.

Addetti alle pulizie – Capriate San Gervasio (Bergamo). Per azienda si ricerca un/a addetto/a alle pulizie con minima esperienza nella mansione. La risorsa ideale sarà in possesso delle seguenti caratteristiche: Minima esperienza di un anno nella mansione in qualità di addetto/a alle pulizie; Ottimo utilizzo delle attrezzature per la pulizia; Automunito con patente B; Residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro. Determinazione e professionalità completano il profilo ricercato. Si richiede massima disponibilità a lavorare 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato mattina.

Addetti alle pulizie – Venezia. e-work spa, filiale di Mestre, ricerca Addetti alle pulizie. E' richiesta esperienza pregressa nell'ambito delle pulizie, in particolare in negozi di medie dimensioni. Le risorse ideali sono precise, puntali e attente ai dettagli.

Altre ricerche in corso

Governante – Sacile (Pordenone). Relizont S.p.A., filiale di Pordenone, ricerca questa figura professionale. La risorsa prescelta dovrà occuparsi delle attività domestiche (autista, manutenzioni, spesa e preparazione pranzi, no pulizie) presso una residenza privata. La risorsa ideale è referenziata, ha già maturato una pregressa e consolidata esperienza nel ruolo. Si offre vitto, alloggio e contratto full time.

Addetta alle pulizie – Castelfranco Veneto (Treviso). Openjobmetis Spa, filiale di Castelfranco Veneto cerca, per azienda del settore servizi, un/a Add. alle pulizie. Il profilo ideale ha già maturato esperienza nella mansione. Primo inserimento tramite agenzia, scopo assunzione.

Colf – San Lazzaro di Savena (Bologna). Ali Spa, filiale di Bologna, ricerca per privato residente a San Lazzaro di Savena una Colf che si occuperà di stiro, pulizie appartamento e, all'occorrenza, di baby sitting.

Ali Spa, filiale di Bologna, ricerca per privato residente a San Lazzaro di Savena una Colf che si occuperà di stiro, pulizie appartamento e, all’occorrenza, di baby sitting. Addetto alle pulizie – Oggiono (Lecco). Humangest Spa ricerca per azienda operante nel settore delle pulizie, un/a addetto alle pulizie civili. Il candidato ideale ha già maturato esperienza e si occuperà della pulizia degli uffici di una banca. La risorsa lavorerà 30 minuti al giorno dal lunedì al giovedì e 45 minuti il venerdì dopo le ore 17.00. Saranno valutate solo candidature provenienti dalla zona.

Come candidarsi

Candidarsi è semplice. Dopo aver consultato tutte le offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro pulizie che trovi costantemente aggiornata. Effettua la registrazione al portale e inserisci i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata). Ora puoi candidarti ad una delle offerte di lavoro di tuo interesse!